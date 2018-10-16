В больнице умер пассажир микроавтобуса, попавшего в ДТП под Дзержинском

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В больнице скончался 23-летний минчанин, который пострадал при ДТП в Дзержинском районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Мужчина скончался вечером 14 октября. Он был пассажиром микроавтобуса Peugeot Boxer, который попал в ДТП 29 сентября около 22.40 на 321-м км трассы М1 у Дзержинска.

Как сообщалось ранее, в столкновении микроавтобуса и легковушки один человек погиб, шесть пострадали. Нетрезвый водитель Lexus IS 250, 1988 года рождения ехал в Минск. Возле деревни Рябиновка он столкнулся с ехавшим в попутном направлении Peugeot Boxer, который вылетел в кювет. В аварии погиб один из пассажиров Peugeot, 1974 года рождения. Спасатели деблокировали четырех пассажиров микроавтобуса, которым понадобилась госпитализация. Различные травмы получили водитель микроавтобуса, 1987 года рождения, и пять пассажиров. В Lexus пострадавших не было.-0-