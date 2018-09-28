В Борисове грузовик насмерть сбил женщину на тротуаре

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове грузовик насмерть сбил женщину-пешехода. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.
"Инцидент произошел 27 сентября в 10.00. Двигаясь на автомашине ЗИЛ по улице Розы Люксембург, 46-летний житель Борисова не справился с управлением, выехал на правую по ходу движения обочину, а затем на тротуар, где наехал на 38-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась в машине скорой помощи", - рассказал Сергей Чеботарев.
Как стало известно, у грузовика отсутствовал техосмотр. Водитель был трезв.
Возбуждено уголовное дело.-0-
Фото УВД Минского облисполкома
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4659 BYN
|2.46 BYN
|2.467 BYN
|USD
|2.1087 BYN
|2.108 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.2076 BYN
|3.21 BYN
|3.224 BYN