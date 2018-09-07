В Борисове мужчина обокрал воспитателя детсада

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове разыскивают мужчину за кражи в детских садах. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, неизвестный обокрал воспитателя детсада по улице Даумана. Во время того, как воспитатели с детьми были на прогулке, он через открытое для проветривания окно первого этажа проник в помещение и украл женскую сумку. Попытка совершить аналогичное преступление в детсаду по улице Энгельса не удалась: мужчину застали, и он сбежал.

Правоохранители полагают, что в обоих случаях действовал один и тот же человек. Похититель пока не задержан, поэтому не исключено, что он продолжит совершать преступления. Сотрудники Борисовского РУВД располагают видео, на которое попал предполагаемый преступник. Мужчине на вид 35-40 лет, среднего телосложения, волос седой с лобными залысинами. Был одет в спортивные брюки черного цвета, камуфлированную куртку, при себе имел рюкзак темно-зеленого цвета.

Всех, кто может помочь установить личность преступника, просят связаться с Борисовским РУВД по телефонам 8-033-629-79-70, 8-029-274-82-24, 8-0177-72-31-18 или 102. Конфиденциальность гарантируется.-0-