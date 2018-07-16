16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пьяный водитель врезался в машины на стоянке, пострадала пешеход, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

ДТП произошло 15 июля около 19.00 на улице Горького. Местный 30-летний житель на Opel Vectra неправильно выбрал скорость и не справился с управлением, в итоге выехал на полосу встречного движения, где врезался в припаркованные на стоянке автомобили.

В результате пострадала 54-летняя женщина, стоявшая между машинами. Ее с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Водитель управлял авто в нетрезвом виде - 2,4 промилле. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 317 УК.

Всего 15 июля в Минской области задержано 15 нетрезвых водителей, выявлено 56 нарушений скоростного режима и 60 нарушений правил дорожного движения пешеходами.-0-

Фото УГАИ УВД Минского облисполкома