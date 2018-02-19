19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове по подозрению в убийстве пенсионерки задержан ее сын, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Борисовским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства женщины 1935 года рождения. О ее смерти с признаками криминального характера сообщили в милицию медики, которые выехали по вызову соседки. Днем 18 февраля она обнаружила свою подругу без признаков жизни.

По подозрению в совершении убийства задержан сын пенсионерки, ранее не судимый 53-летний житель Борисова. "Во время допроса он рассказал, что накануне утром у него с матерью произошел словесный конфликт. Мужчина требовал у женщины деньги на спиртное. Когда она ему отказала и сделала замечание по поводу его образа жизни, в ходе ссоры задержанный стал душить женщину. После чего пошел в магазин за алкоголем", - рассказала Татьяна Белоног.

Действия мужчины квалифицированы следствием по п. 2 ч. 2 ст. 139 УК (убийство престарелого лица).

Комплекс следственных действий с участием задержанного и свидетелей продолжается. По изъятым предметам и объектам назначен ряд экспертиз, производство которых поручено специалистам Государственного комитета судебных экспертиз.-0-