19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове пропал учащийся колледжа, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Борисовское РУВД от воспитателя общежития Борисовского государственного колледжа поступило сообщение об исчезновении двух учащихся 3-го курса: Александра Витальевича Пручковского 2001 года рождения и Тимура Дмитриевича Еремадзе 2002 года рождения. Юноши 12 сентября покинули общежитие учебного заведения и не вернулись. Сообщается, что ранее молодые люди неоднократно уходили из общежития и могли отсутствовать несколько суток.

Местонахождение Тимура Еремадзе уже установлено, мальчик возвращен в общежитие.

Александру Пручковскому на вид 17 лет, рост 175 см, средней полноты, лицо овальное, смуглое, коротко стрижен. Был одет в синие спортивные штаны, майку с изображением животных, темно-синюю кепку. Милиция просит тех, кому что-либо известно о его местонахождении, позвонить по телефону 102.-0-