В Борисове задержали группу подозреваемых в серии краж из автомобилей

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА. В Борисове задержали группу подозреваемых в серии краж аккумуляторов и иного имущества из автомобилей, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Задержаны двое жителей Борисовского района Минской области и житель Глубокского района Витебской области. Установлена причастность задержанных к совершению более 10 краж на территории Борисовского, Минского и Смолевичского районов. Задержанные выбирали автомобили марки "ВАЗ" и грузовики, имущество перегружали в арендованный автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска Борисовского РУВД вышли на группу в ходе отработки кражи из автомашины "ВАЗ-2106" в городе Борисов ночью 26 марта. Оперативникам поступила информация о том, что возле обворованных "Жигулей" останавливалась иномарка. Сыщики вышли на трех молодых людей, которые взяли несколько дней назад автомобиль такой марки в аренду в фирме по прокату автомобилей. Молодых людей задержали, у них было обнаружено похищенное имущество.

Один из троих - 20-летний ранее судимый борисовчанин - признал свою причастность к ночной краже, но настаивал, что это единичный случай, а его приятели не имеют к этому отношения. Признавшийся остался в изоляторе временного содержания, а двух его товарищей (22-летнего местного жителя и 20-летнего жителя Глубокского района) отпустили.

Буквально через два дня в борисовскую милицию поступило еще два сообщения о хищениях из автомобилей. По горячим следам были задержаны двое ранее отпущенных молодых людей.

В отношении задержанных по поводу совершения краж возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность молодых людей к совершению аналогичных преступлений в других регионах.-0-