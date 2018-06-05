5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе из-за пожара погибли 18 телят, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
Сообщение о загорании соломы на территории фермерского хозяйства в деревне Малая Ухолода спасателям поступило 4 июня в 13.59. Прибывшие подразделения обнаружили, что горит соломенная подстилка. Сотрудники МЧС совместно с работниками фермы эвакуировали 16 голов крупного рогатого скота и четырех телят. В результате пожара погибли 18 телят, которые находились в дощатых инкубаторах вблизи здания фермы.
Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.
В этот же день произошел пожар еще на одной молочно-товарной ферме. Горело здание телятника в деревне Грива Смолевичского района. Спасателям позвонил работник фермы. До прибытия спасателей эвакуировали 24 коровы. Животные не пострадали. В результате пожара повреждены кровля на площади 20 кв.м и деревянные ворота. Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского областного УМЧС
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