5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе из-за пожара погибли 18 телят, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о загорании соломы на территории фермерского хозяйства в деревне Малая Ухолода спасателям поступило 4 июня в 13.59. Прибывшие подразделения обнаружили, что горит соломенная подстилка. Сотрудники МЧС совместно с работниками фермы эвакуировали 16 голов крупного рогатого скота и четырех телят. В результате пожара погибли 18 телят, которые находились в дощатых инкубаторах вблизи здания фермы.

Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем.

В этот же день произошел пожар еще на одной молочно-товарной ферме. Горело здание телятника в деревне Грива Смолевичского района. Спасателям позвонил работник фермы. До прибытия спасателей эвакуировали 24 коровы. Животные не пострадали. В результате пожара повреждены кровля на площади 20 кв.м и деревянные ворота. Причина пожара устанавливается.-0-

Фото Минского областного УМЧС