22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе по подозрению в насилии над малолетними задержаны учитель физики и муж воспитателя, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель прокуратуры Борисовского района Наталья Ленартович.

Возбуждены два уголовных дела. Одно из них касается учителя физики одного из учреждений образования, расположенных на территории района. Потерпевшими являются два мальчика 2006 и 2007 годов рождения. Сейчас с детьми работает психолог. Дело возбуждено по ч.3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера).

Во втором случае речь идет о муже родителя-воспитателя детского дома семейного типа. На воспитании в детском доме находилось 10 девочек. Потерпевшей на данный момент является пока только одна девочка, преступления в отношении нее происходили с 2015 по 2017 год. Проводится дальнейшая проверка. Опрашиваются и другие дети, которые до недавнего времени находились в этом детском доме, а также воспитанники последних нескольких лет.

Как сообщила Наталья Ленартович, мужчина проживал с супругой в этом детском доме. Однако преступные действия он совершал не в этом помещении, а по месту жительства, где он официально зарегистрирован. В отношении 62-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 168 УК (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

"На сегодня поставлен вопрос о закрытии детского дома. Дети из семьи изъяты и помещены для дальнейшего жизнеустройства в приют", - сказала официальный представитель прокуратуры района.-0-