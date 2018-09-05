В Борисовском районе со склада похитили 1,7 т зерна

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Костюки Борисовского района со склада похитили 1,7 т зернобобовой смеси на основе овса, сообщила БЕЛТА официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.
Признаков взлома на месте происшествия не обнаружено, однако у склада заметны были следы автомобильных шин, а рядом рассыпанный овес. Эти следы и помогли установить личности, причастные к хищению. Зерновая дорожка привела к одному из деревенских подворий.
Оказалось, что двое местных жителей, один из которых работал на сельхозпредприятии, ночью заехали на территорию склада на грузовой машине, погрузили зерно в кузов и уехали. Похищенным планировали распорядиться по своему усмотрению.
В отношении сельчан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (кража) УК. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
У милиционеров возникли вопросы касательно сохранности имущества сельхозпредприятия. Этому также будет дана правовая оценка.-0-
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