В Борисовском районе со склада похитили 1,7 т зерна

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Костюки Борисовского района со склада похитили 1,7 т зернобобовой смеси на основе овса, сообщила БЕЛТА официальный представитель Борисовского РУВД Яна Коржавина.

Признаков взлома на месте происшествия не обнаружено, однако у склада заметны были следы автомобильных шин, а рядом рассыпанный овес. Эти следы и помогли установить личности, причастные к хищению. Зерновая дорожка привела к одному из деревенских подворий.

Оказалось, что двое местных жителей, один из которых работал на сельхозпредприятии, ночью заехали на территорию склада на грузовой машине, погрузили зерно в кузов и уехали. Похищенным планировали распорядиться по своему усмотрению.

В отношении сельчан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (кража) УК. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.

У милиционеров возникли вопросы касательно сохранности имущества сельхозпредприятия. Этому также будет дана правовая оценка.-0-