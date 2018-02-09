В Борисовском районе задержана группа сбытчиков фальшивых денег

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями УВД и Борисовского РУВД задержали группу сбытчиков фальшивых денег, сообщил БЕЛТА начальник управления БЭП УВД Минского облисполкома Владимир Емельянов.

Он рассказал, что 7 февраля около 16.00 на улице Гагарина в Борисове были задержаны водитель и три пассажира "Лексуса" с российскими номерами: 30-летняя украинка, 36-летний россиянин и два белоруса, 25-летний житель Новополоцка и 39-летний борисовчанин. Перед этим женщина попыталась сбыть продавцу небольшого частного магазинчика поддельные $100 и 5 тыс. российских рублей. У нее обнаружили и изъяли еще две фальшивки по 5 тыс. российских рублей. "При личном обыске у одного из белорусов было изъято еще 11 купюр с признаками подделки: пять достоинством $100 и шесть купюр по 5 тыс. российских рублей. Еще десять таких же пятитысячных купюр обнаружили в различных местах уже при осмотре автомобиля", - уточнил начальник управления БЭП.

Всего во время обысков сотрудники БЭП изъяли 25 купюр с признаками подделки. Во время первоначальных опросов задержанные признались, что группа сформировалась в декабре минувшего года. Предложение поступило одному из белорусов при поездке в Москву на заработки. За каждую сбытую поддельную купюру номиналом 5 тыс. российских рублей сбытчикам полагалась тысяча. Такое же вознаграждение - один к пяти - предполагалось и за американские фальшивки.

По оперативным сведениям, в Беларуси группа сбывала фальшивки не в первый раз. Известны попытки сбыта поддельных российских денег в декабре в заведениях придорожного сервиса Витебской и Минской областей. Чаще подделки распознавали и не принимали, однако были и более удачные случаи для злоумышленников. "В двадцатых числах января группа совершила аналогичный вояж. Установлено, что одна купюра достоинством 5 тыс. российских рублей была сбыта в придорожном кафе в Борисовском районе - за нее приобрели бутылку виски. Другой рассчитались за байку на борисовском рынке. И это только зафиксированные факты. С учетом латентности таких преступлений сотрудники БЭП не исключают, что им известно далеко не обо всех фактах", - отметил Владимир Емельянов.

Вновь группа засветилась на территории Беларуси 7 февраля. На этот раз злоумышленники находились под оперативным контролем борцов с экономическим преступлениями.

По материалам, собранным БЭП, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 221 УК (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Она предусматривает весьма серьезное наказание. С учетом совершения деяния в составе организованной группы речь может идти о 15 годах лишения свободы. Владимир Емельянов обратил внимание, что номера изъятых поддельных российских денег встречались в Беларуси и ранее. Больше всего их было в 2010-2013 годах. Тогда в страну попали более 150 фальшивых денежных билетов, номера которых совпадают с изъятыми у задержанных.

Как проинформировала в свою очередь официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног, по изъятым денежным билетам назначены технико-криминалистические экспертизы, производство которых поручено специалистам управления ГКСЭ по Минской области.

В настоящее время с задержанными работают следователи, проводятся обыски и иные процессуальные и следственные действия. "Устанавливаются роль каждого из задержанных и алгоритм их противоправной деятельности, а также дополнительные факты реализации данными лицами поддельных денежных средств", - добавила Татьяна Белоног.-0-

Фото УВД Минского облисполкома.