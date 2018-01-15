15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Боровлянах пьяный водитель повредил семь автомобилей, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

ДТП произошло 14 января около 23.00 на улице Первомайской. "Водитель Peugeot 1967 года рождения в состоянии алкогольного опьянения на дворовой территории повредил семь автомобилей. Мужчина с места происшествия скрылся, однако оперативно был задержан", - рассказала Екатерина Сильченко.

В крови водителя обнаружено 1,6 промилле алкоголя. Его автомобиль доставлен на штрафстоянку. В отношении мужчины составлены административные протоколы по ч.1 ст.18.16, ч.2 ст.18.17, ч.4 ст.18.17, ст.18.18 КоАП.-0-