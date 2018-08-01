1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брагине крановщику во время работы стало плохо, его сняли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 31 июля на ул.Гагарина. "Крановщику стало плохо при демонтаже башенного крана на уровне 6-7 м от земли. Спасатели районного подразделения МЧС выехали по сообщению о необходимости оказания помощи в спуске. Прибыв к месту вызова, работники МЧС спустили мужчину и передали его работникам скорой помощи", - рассказали в управлении.-0-