В Брагинском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась: пострадала 5-летняя девочка

10 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Брагинском районе легковушка съехала в кювет и опрокинулась, в ДТП пострадали 5-летняя девочка и 45-летняя женщина, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Предварительно установлено, что днем 9 августа 28-летний водитель "Фольксвагена" на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Ехавшие в качестве пассажиров 5-летняя девочка и ее мать получили телесные повреждения и были доставлены в Брагинскую центральную райбольницу. В УГАИ отметили, что ребенка перевозили без детского удерживающего устройства.

В этот же день в Мозырском районе 24-летний бесправник, находясь за рулем "Рено", не справился с управлением и выехал в кювет. Легковушка несколько раз перевернулась. Предварительно установлено, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП 23-летний пассажир авто получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Мозырской городской больницы.-0-