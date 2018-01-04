В Брагинском районе волк напал на людей

4 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Комарин Брагинского района волк напал на двух мужчин, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Сообщение о том, что животное, похожее на волка, напало на мужчину на автостанции в центре горпоселка, поступило милиционерам 2 января в 6.30. Зверь укусил сельчанина за руку и убежал. Записи с камер видеонаблюдения показали, что это был действительно волк.

Спустя 40 минут в милицию сообщили, что животное ходит по автозаправочной станции на окраине поселка. Лесной зверь перевернул бак, а когда к торговой точке подъехал на велосипеде местный житель, накинулся на него и укусил за руку. "Мужчина попытался отбиться от волка. В какой-то момент животное отбежало, и сотрудница АЗС смогла впустить пострадавшего в помещение. Волк начал царапать дверь, но спустя время ушел в неизвестном направлении", - прокомментировал Виталий Пристромов.

На место происшествия прибыли сотрудники Брагинской милиции, охотники. Прочесывание местности проводилось до позднего вечера, однако обнаружить волка не удалось. "В настоящее время охотниками принимаются меры, чтобы обезвредить опасное животное", - отметил официальный представитель УВД.

Пострадавшим мужчинам была оказана необходимая медицинская помощь и введена антирабическая вакцина.-0-