В Браславе задержали мотоциклиста с поддельными правами

30 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславе задержали мотоциклиста с поддельными водительскими правами, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Днем 28 мая в Браславе по ул.Маяковского сотрудник ГАИ остановил мотоциклиста, ехавшего без включенного света фар. Документы, переданные водителем для проверки, по ряду причин вызвали сомнение в их подлинности. Их углубленная проверка по базам данных, включая паспортные данные, подтвердила сомнения госавтоинспектора: фотография не соответствовала действительности. Как выяснилось, водителем оказался минчанин 1974 года рождения, лишенный водительских прав за невыполнение требования об остановке транспортного средства. Кроме того, за последние два года он уже 13 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения.

В настоящее время предъявленные водителем документы отправлены на экспертизу, после которой его действиям будет дана правовая оценка. Устанавливаются другие обстоятельства инцидента.-0-