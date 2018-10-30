30 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе горела ферма, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
В Браславский РОЧС утром 29 октября поступило сообщение о возгорании на ферме в деревне Друйск. Когда работники МЧС приехали на место происшествия, было открытое горение кровли. Ферма принадлежит ОАО "Друйский", на момент возникновения пожара в ней находился сторож.
"Работники хозяйства совместно со спасателями эвакуировали 150 коров, в результате пожара никто не пострадал", - проинформировали в МЧС.
В результате пожара уничтожено 20 кв.м кровли, повреждено 5 кв.м потолочного перекрытия. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.-0-
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