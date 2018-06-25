25 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславском районе на торфобрикетном заводе произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Происшествие случилось вечером 24 июня в здании цеха завода в деревне Ахремовцы. На момент возникновения пожара предприятие работало, в цехе находились 8 человек. До прибытия спасателей работники завода использовали четыре 50-литровых порошковых огнетушителя и смогли справиться с огнем самостоятельно, затем покинули цех. Пострадавших нет.
Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось задымление внутри помещения.
В результате возгорания и последующего горения торфяной пыли из-за воздействия высокой температуры оказались повреждены и оплавлены элементы управления промышленных циклонов СИОТ и ЛИОТ, блок управления прессами и электропроводка оборудования, которые находились в одном помещении на стойке, закопчены потолочное перекрытие, стены.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение технологического регламента и аварийный режим работы электрооборудования.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3226 BYN
|2.323 BYN
|2.327 BYN
|USD
|1.9948 BYN
|1.992 BYN
|1.995 BYN
|RUB
|3.1677 BYN
|3.158 BYN
|3.165 BYN