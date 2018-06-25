25 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Браславском районе на торфобрикетном заводе произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Происшествие случилось вечером 24 июня в здании цеха завода в деревне Ахремовцы. На момент возникновения пожара предприятие работало, в цехе находились 8 человек. До прибытия спасателей работники завода использовали четыре 50-литровых порошковых огнетушителя и смогли справиться с огнем самостоятельно, затем покинули цех. Пострадавших нет.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось задымление внутри помещения.

В результате возгорания и последующего горения торфяной пыли из-за воздействия высокой температуры оказались повреждены и оплавлены элементы управления промышленных циклонов СИОТ и ЛИОТ, блок управления прессами и электропроводка оборудования, которые находились в одном помещении на стойке, закопчены потолочное перекрытие, стены.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемые версии - нарушение технологического регламента и аварийный режим работы электрооборудования.-0-