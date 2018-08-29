В Браславском районе пьяный муж ранил жену и пытался покончить с собой

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе пьяный муж ранил ножом жену и пытался совершить суицид, сообщили БЕЛТА в МВД.

В деревне Боровые вечером 27 августа 54-летний ревнивец-муж, будучи нетрезвым, во дворе своего дома набросился с ножом на жену. Мужчина нанес ранения пятидесятилетней супруге, после чего попытался покончить с собой, нанеся ножевое ранение в грудь.

Мужчина и женщина госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.ст. 14, 139 УК. -0-