В Браславском районе спасатели вытащили из 5-метрового колодца женщину

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе спасли упавшую в колодец женщину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 3 июля в деревне Медюки, спасателей вызвали в 16.22. Они обнаружили в колодце на глубине 5 м пострадавшую 56-летнюю женщину.

Работники МЧС извлекли женщину на поверхность. С общим переохлаждением организма она госпитализирована.-0-