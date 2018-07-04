В Браславском районе спасатели вытащили из 5-метрового колодца женщину

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе спасли упавшую в колодец женщину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел днем 3 июля в деревне Медюки, спасателей вызвали в 16.22. Они обнаружили в колодце на глубине 5 м пострадавшую 56-летнюю женщину.
Работники МЧС извлекли женщину на поверхность. С общим переохлаждением организма она госпитализирована.-0-
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