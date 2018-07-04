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В Браславском районе спасатели вытащили из 5-метрового колодца женщину

Происшествия 04.07.2018 | 08:35
Фото из архива
Фото из архива

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе спасли упавшую в колодец женщину, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел днем 3 июля в деревне Медюки, спасателей вызвали в 16.22. Они обнаружили в колодце на глубине 5 м пострадавшую 56-летнюю женщину.

Работники МЧС извлекли женщину на поверхность. С общим переохлаждением организма она госпитализирована.-0-

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Теги
Браслав, Витебская область, МЧС, помощь
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