В Браславском районе в озере обнаружили человеческий череп

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе в озере Укля был обнаружен человеческий череп, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Браслаўская звязда".

О страшной находке в милицию сообщила жительница Санкт-Петербурга, которая отдыхала в деревне Укля. Во время прогулки вдоль озера она обнаружила человеческий череп. Он лежал на дне озера в одном метре от берега, частично выступая над поверхностью воды, и был без нижней челюсти, волосяного покрова и мышечной ткани. Механических повреждений насильственного характера на черепе обнаружено не было. Назначена медико-криминалистическая экспертиза.-0-