В Бресте BMW врезался в дерево: пассажирку деблокировали спасатели

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы получила 24-летняя местная жительница, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 14 февраля около 20.20 на ул. Лейтенанта Рябцева. По предварительной информации, за рулем BMW находился 25-летний житель польского Коденя. Перестраиваясь из правого в левый ряд, водитель столкнулся с попутным "Сеатом", которым управлял 27-летний брестчанин. От удара автомобиль поляка выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадала пассажир BMW - жительница Бреста. Для ее деблокировки потребовалась помощь спасателей. Девушка госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.-0-