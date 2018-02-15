В Бресте BMW врезался в дерево: пассажирку деблокировали спасатели

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии тяжелые травмы получила 24-летняя местная жительница, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 14 февраля около 20.20 на ул. Лейтенанта Рябцева. По предварительной информации, за рулем BMW находился 25-летний житель польского Коденя. Перестраиваясь из правого в левый ряд, водитель столкнулся с попутным "Сеатом", которым управлял 27-летний брестчанин. От удара автомобиль поляка выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадала пассажир BMW - жительница Бреста. Для ее деблокировки потребовалась помощь спасателей. Девушка госпитализирована.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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