В Бресте директор представительства несколько лет похищала деньги предприятия

1 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте бывший директор представительства предприятия обвиняется в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк.

По данным следствия, жительница Бреста занимала должность директора представительства одного из предприятий. С 2010 по 2016 год она заключала фиктивные договоры подряда. После этого давала подчиненным указания о внесении ложных сведений в бухгалтерские документы о выплате денежных средств за якобы проведенные работы. За несколько лет руководитель похитила у организации более Br15 тыс.

Действия обвиняемой следствием квалифицированы по ч.3 ст.210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК. К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причиненный ущерб в ходе следствия она возместила полностью.

Расследование уголовного дела завершено. Оно передано прокурору для направления в суд.-0-