8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Бресте "Фольксваген" влетел в столб: водитель погиб. Информация об этом размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня во втором часу дня на въезде в Брест со стороны Минска.

32-летний брестчанин не справился с управлением. "Фольксваген" вылетел с дороги, совершил наезд на ограждение, врезался в столб и вылетел в кювет. Водитель погиб на месте. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Права управления он не имел.

По факту ДТП проводится проверка.-0-