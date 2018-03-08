8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Бресте "Фольксваген" влетел в столб: водитель погиб. Информация об этом размещена на сайте Госавтоинспекции Брестской области, сообщает БЕЛТА.
Авария произошла сегодня во втором часу дня на въезде в Брест со стороны Минска.
32-летний брестчанин не справился с управлением. "Фольксваген" вылетел с дороги, совершил наезд на ограждение, врезался в столб и вылетел в кювет. Водитель погиб на месте. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Права управления он не имел.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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