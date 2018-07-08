В Бресте горел цех мебельной фабрики

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэксплуатируемый цех мебельной фабрики горел сегодня в Бресте, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Возгорание произошло сегодня около 10.00. Густой дым шел из окон второго этажа. В здании находились деревообрабатывающие станки и оборудование, подлежащие демонтажу. Пожарные расчеты к полудню ликвидировали пожар.

Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара устанавливаются.-0-