В Бресте горел цех мебельной фабрики

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэксплуатируемый цех мебельной фабрики горел сегодня в Бресте, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Возгорание произошло сегодня около 10.00. Густой дым шел из окон второго этажа. В здании находились деревообрабатывающие станки и оборудование, подлежащие демонтажу. Пожарные расчеты к полудню ликвидировали пожар.
Пострадавших в результате возгорания нет. Причины пожара устанавливаются.-0-
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