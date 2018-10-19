В Бресте грузовик сбил на переходе мужчину

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте грузовой автомобиль сбил молодого мужчину на регулируемом переходе, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась сегодня около 10.30 на одной из главных магистралей города - улице Московской. По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ сбил 30-летнего брестчанина, когда он пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавший мужчина госпитализирован в областную больницу.

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