В Бресте из кафе эвакуировали 17 человек из-за лжесообщения о минировании

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте из кафе эвакуировали 17 человек из-за ложного сообщения о минировании, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Московский РОВД Бреста 26 апреля в 23.10 с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о минировании кафе на Варшавском шоссе, а также готовящемся взрыве. Из заведения были эвакуированы 17 человек. На место выбывали следственно-оперативная группа, сотрудники РОВД, постовой службы милиции, ГАИ, саперно-пиротехнической группы, МЧС и скорой медицинской помощи. При обследовании кафе специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов.

Правоохранители оперативно установили, что лжеминером оказался неработающий житель агрогородка Мотоль Ивановского района. Он задержан. Проводится проверка.-0-