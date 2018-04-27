В Бресте из кафе эвакуировали 17 человек из-за лжесообщения о минировании

27 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте из кафе эвакуировали 17 человек из-за ложного сообщения о минировании, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
В Московский РОВД Бреста 26 апреля в 23.10 с мобильного телефона позвонил неизвестный и сообщил о минировании кафе на Варшавском шоссе, а также готовящемся взрыве. Из заведения были эвакуированы 17 человек. На место выбывали следственно-оперативная группа, сотрудники РОВД, постовой службы милиции, ГАИ, саперно-пиротехнической группы, МЧС и скорой медицинской помощи. При обследовании кафе специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов.
Правоохранители оперативно установили, что лжеминером оказался неработающий житель агрогородка Мотоль Ивановского района. Он задержан. Проводится проверка.-0-
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