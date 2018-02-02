В Бресте легковушка сбила на переходе двух девушек

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе двух девушек, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла 1 февраля около 20.45. По предварительной информации, за рулем автомобиля "Рено Эспейс" находился 60-летний местный житель. Напротив одного из домов по ул. Янки Купалы водитель сбил двух девушек, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия две брестчанки 16 и 17 лет получили различные травмы. Пострадавшие госпитализированы в детскую областную больницу.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
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