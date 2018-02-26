В Бресте легковушка сбила школьника

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 13-летний пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 14.15 в одном из спальных микрорайонов. По предварительной информации, автомобилем "Шкода Суперб" управлял 41-летний местный житель. Мужчина ехал по проезжей части вдоль здания гипермаркета в сторону ул. 28 июля. Внезапно из-за стоящего транспортного средства выбежал 13-летний мальчик. Водитель не смог избежать наезда. В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Он госпитализирован.

По факту аварии проводится проверка.-0-