В Бресте легковушка сбила школьника

26 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 13-летний пешеход попал под колеса автомобиля, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 февраля около 14.15 в одном из спальных микрорайонов. По предварительной информации, автомобилем "Шкода Суперб" управлял 41-летний местный житель. Мужчина ехал по проезжей части вдоль здания гипермаркета в сторону ул. 28 июля. Внезапно из-за стоящего транспортного средства выбежал 13-летний мальчик. Водитель не смог избежать наезда. В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Он госпитализирован.
По факту аварии проводится проверка.-0-
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