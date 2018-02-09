В Бресте междугородний автобус врезался в столб

9 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте рейсовый междугородний автобус врезался в столб, сообщает БЕЛТА.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня после обеда на ул. Радужная. Автобус сообщением Брест-Гродно врезался в световую опору. К счастью, в аварии водитель и пассажиры не пострадали. У транспортного средства механические повреждения.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС и ГАИ. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП. По сообщениям очевидцев, автобус съехал с проезжей части из-за помехи другого автомобилиста.-0-

Фото из социальных сетей