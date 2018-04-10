10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина напал на остановке на женщину и ее дочь, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел 8 апреля примерно в 18.00 на остановке общественного транспорта "Проспект Машерова", рядом с магазином "Электросила". Мужчина, в руках у которого был похожий на нож предмет, набросился на женщину и ее дочь 2002 года рождения. Хулигана спугнули двое прохожих, которые пришли на помощь брестчанкам.

Сотрудники милиции задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1962 года рождения. В настоящее время сотрудники РОВД Ленинского района Бреста устанавливают свидетелей происшествия. Очевидцев просят сообщить об этом по телефонам +37533 303 60 06, +37529 220 03 98 или позвонить на линию 102.-0-