В Бресте мужчина похитил у возлюбленной сейф с деньгами и украшениями

19 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отдел внутренних дел Ленинского района Бреста разыскивает уроженца Казахстана за хищение в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Случай произошел в конце августа. Брестчанка вместе с семьей была в гостях на праздновании юбилея родственника. В это время ее сожитель 1973 года рождения похитил из ее дома сейф с деньгами и ювелирными изделиями. Мужчина может находиться на территории Беларуси, России, Казахстана. Он ведет разгульный образ жизни, общителен, легко входит в доверие. Особая примета: татуировка на левом предплечье (в длину от кисти до локтя).

Граждан, которые располагают сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить об этом по телефонам: +375295209917, +375297244709, +37529826590 (телефон дежурной части ОВД) или по номеру 102. За предоставление информации, способствующей задержанию злоумышленника, гарантируется вознаграждение.-0-