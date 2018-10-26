В Бресте на перекрестке не разъехались легковушка и автобус: пострадала пожилая пассажирка

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пожилую женщину доставили в больницу после падения в автобусе, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 25 октября около 15.40. По предварительной информации, 35-летний мужчина на "Тойоте" ехал по ул. Советских Пограничников. На нерегулируемом перекрестке с проспектом Машерова (при выезде с второстепенной дороги на главную) он не предоставил преимущество в движении рейсовому автобусу. Водителю общественного транспорта пришлось прибегнуть к экстренному торможению, из-за чего в салоне упала 75-летняя пассажирка. Женщина госпитализирована в Брестскую центральную городскую больницу.

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