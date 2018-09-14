14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на съезде с путепровода перевернулся трактор, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 13 сентября в 15.40. Трактором МТЗ-80 управлял 43-летний местный житель. Он ехал по крайней полосе путепровода на ул. Ленина в сторону улицы Мицкевичи. На спуске с моста водитель наехал на бордюрный камень, из-за чего трактор перевернулся. В результате ДТП пострадали тракторист и 52-летний пассажир. Мужчины с травмами госпитализированы в областную больницу.

Проводится проверка. Движение на этом участке долгое время было затруднено. К ликвидации последствий аварии привлекались сотрудники МЧС.-0-