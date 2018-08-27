27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте нашли пропавшего десятилетнего мальчика, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Как сообщалось, Руслан Цап 26 августа ушел из дома по ул. Мостовая в Бресте в неизвестном направлении. Его разыскивала ОВД администрации Московского района города. Сегодня мальчика обнаружили в Бресте сотрудники патрульно-постовой службы.
Милиция выражает признательность всем, кто помогал разыскивать пропавшего.-0-
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