7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте неизвестные подожгли венки в парке Воинов-интернационалистов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

Инцидент произошел сегодня ночью. В 1.25 на линию 102 позвонила женщина. Она проходила мимо парка и увидела, что горят венки у памятника. На место выехали спасатели, которые в считаные минуты потушили пожар.

Огнем уничтожены венки, поврежден памятный знак из композитных материалов. Ущерб и причина пожара устанавливается. "По факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию", - сказал Сергей Дученко.-0-