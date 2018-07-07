7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте неизвестные подожгли венки в парке Воинов-интернационалистов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел сегодня ночью. В 1.25 на линию 102 позвонила женщина. Она проходила мимо парка и увидела, что горят венки у памятника. На место выехали спасатели, которые в считаные минуты потушили пожар.
Огнем уничтожены венки, поврежден памятный знак из композитных материалов. Ущерб и причина пожара устанавливается. "По факту проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к происшествию", - сказал Сергей Дученко.-0-
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