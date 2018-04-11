В Бресте осудили водителя такси за заведомо ложный донос о разбойном нападении

11 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте вынесен приговор водителю такси за заведомо ложный донос о совершенном на него вооруженном разбойном нападении, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Случай произошел 3 января 2018 года. Около полуночи в районный отдел милиции позвонил 26-летний водитель такси и сообщил о якобы совершенном на него разбойном нападении. На следующий день молодой человек обратился с заявлением в Брестский межрайонный отдел Следственного комитета, в котором указал обстоятельства происшествия: двое неизвестных молодых людей под угрозой применения насилия с использованием предмета, похожего на нож, завладели принадлежавшими ему Br550 и автомобильным видеорегистратором.

Как было установлено в ходе предварительного и судебного следствия, таксист сам израсходовал деньги в игорных заведениях. С целью инсценировки преступления он выбросил видеорегистратор в кювет, предварительно изъяв из него карту памяти, чем искусственно создал доказательства обвинения.

Суд Брестского района признал молодого человека виновным по ч.2 ст.400 Уголовного кодекса (заведомо ложный донос с обвинением в особо тяжком преступлении). С учетом того что обвиняемый раскаялся в содеянном, суд в соответствии с позицией государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор вступил в законную силу.-0-