В Бресте пассажир такси напал с ножом на водителя

27 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержан мужчина, угрожавший ножом водителю такси, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.
Инцидент произошел в ночь на 27 февраля на ул. Карбышева. У одного из ночных заведений в областном центре в автомобиль такси под управлением 23-летнего водителя сел подвыпивший пассажир. Вначале мужчина попросил отвезти его в микрорайон Восток, затем оттуда ему понадобилось вернуться в центр города. Когда пришло время расплачиваться за проезд, пассажир достал нож и начал угрожать таксисту, а также попытался его ударить. Защищаясь, водитель такси получил порезы руки и шеи.
Злоумышленник убежал, а водитель позвонил в милицию. Вскоре подозреваемый был задержан нарядом патрульно-постовой службы недалеко от места происшествия. Им оказался 31-летний ранее неоднократно судимый за кражи и изнасилование житель областного центра. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся следственные мероприятия.-0-
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