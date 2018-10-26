В Бресте перевернулась легковушка, водителя выбросило в люк

26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте водителя выбросило в люк перевернувшегося автомобиля, сообщила БЕЛТА старший инспектор по особым поручениям управления ГАИ УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

ДТП произошло сегодня около 10.40. По предварительной информации, 31-летний брестчанин двигался на автомобиле "БМВ" по улице Фортечная. На закруглении дороги водитель не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Автомобиль занесло на мокром асфальте, он несколько раз перевернулся. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в связи с чем вылетел из салона транспортного средства через люк на крыше машины.

В результате аварии брестчанин получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении одной из городских больниц. По факту ДТП проводится проверка. В Госавтоинспекции призывают автолюбителей проявлять повышенную бдительность в непростых погодных условиях. Необходимо выбирать безопасную скорость движения и обязательно пристегиваться ремнем безопасности.-0-