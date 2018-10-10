В Бресте пресечен канал нелегального ввоза автомобилей

10 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Брестской таможни совместно с правоохранительными органами пресекли канал незаконного ввоза и эксплуатации на территории Евразийского экономического союза легковых автомобилей, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Группа лиц организовывала временный ввоз в ЕАЭС транспорта. Для уклонения от уплаты таможенных платежей на автомобилях изменялись идентификационные VIN-номера, для эксплуатации использовались регистрационные знаки уже стоящих на учете машин. Подельники строго распределили между собой обязанности. Одни подыскивали и пригоняли легковушки, другие изготавливали документы, третьи - изменяли идентификационные номера.

В результате следственных мероприятий установлены участники преступной группы. Задержаны двое брестчан 1968 и 1972 годов рождения и два гражданина Украины 1986 и 1976 годов рождения. Изъяты средства, используемые для изменения VIN-номеров, документы, товарно-материальные ценности, автомобили Toyota RAV-4 Hybrid 2018 года выпуска и Lexus 2012-го, которые незаконно ввезены на территорию ЕАЭС без уплаты таможенных платежей.

Брестской таможней возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.231 (уклонение от уплаты таможенных платежей группы лиц, действовавшей по предварительному сговору) УК. "Сотрудники таможни продолжают проводить оперативно-разыскные и неотложные следственные действия, в том числе по установлению местонахождения ранее временно ввезенных транспортных средств, наложению арестов на имущество для взыскания неуплаченных таможенных платежей", - добавили в Брестской таможне.-0-