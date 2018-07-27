27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при реконструкции очистных сооружений обнаружены боеприпасы времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Два случая произошли 26 июля. В 10.40 во время земляных работ по ул.Прибужской был обнаружен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Спустя несколько часов рабочие наткнулись на еще один боеприпас. В этот раз им оказалась 81-миллиметровая минометная мина, пролежавшая в земле более 70 лет.
Опасные находки уничтожены саперами в/ч 5526.-0-
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