27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при реконструкции очистных сооружений обнаружены боеприпасы времен войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Два случая произошли 26 июля. В 10.40 во время земляных работ по ул.Прибужской был обнаружен 122-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Спустя несколько часов рабочие наткнулись на еще один боеприпас. В этот раз им оказалась 81-миллиметровая минометная мина, пролежавшая в земле более 70 лет.

Опасные находки уничтожены саперами в/ч 5526.-0-