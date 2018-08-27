В Бресте пропал десятилетний мальчик

27 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте разыскивается десятилетний мальчик, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Руслан Цап живет в микрорайоне Ковалево по ул. Мостовая. 26 августа он ушел из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. В последний раз мальчика видели около 16.00 того же дня в районе рынка "Юбилейный" в микрорайоне Восток.

Ребенку на вид 10-12 лет, рост 143-145 см. Он худощавого телосложения, волосы русые средней длины. Руслан был одет в салатового цвета майку с коротким рукавом и надписью на груди Unlimited Challenge, синие джинсовые шорты и темно-синие кроссовки.

Милиция просит откликнуться граждан, которым что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего. Можно обращаться в ОВД администрации Московского района Бреста по телефонным номерам: 47 90 50, 47 91 32 или на линию 102.-0-