В Бресте разыскивают сбежавшего из-под конвоя подозреваемого в совершении наркопреступления

12 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте из-под конвоя сбежал мужчина, подозреваемый в совершении наркопреступления, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.
В отношении местного жителя 1991 года рождения были возбуждены уголовные дела по ч.2,3 ст.328 (незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Он был доставлен 5 апреля на стационарное лечение в одно из учреждений здравоохранения Бреста, находился под стражей. Вечером 10 апреля фигурант сбежал. По факту побега возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 413 УК.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.-0-
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