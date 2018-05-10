10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с балкона 14-го этажа выпала одиннадцатиклассница, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Несчастный случай произошел 9 мая на ул. Интернациональная. Примерно в 15.55 прохожие обнаружили труп девушки 2000 года рождения. Как выяснилось, она выпала с 14-го этажа общего балкона. От полученных травм она скончалась на месте.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4056 BYN
|2.395 BYN
|2.405 BYN
|USD
|2.0203 BYN
|2.019 BYN
|2.022 BYN
|RUB
|3.2082 BYN
|3.2 BYN
|3.21 BYN