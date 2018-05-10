10 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с балкона 14-го этажа выпала одиннадцатиклассница, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Несчастный случай произошел 9 мая на ул. Интернациональная. Примерно в 15.55 прохожие обнаружили труп девушки 2000 года рождения. Как выяснилось, она выпала с 14-го этажа общего балкона. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.-0-