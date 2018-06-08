В Бресте с девятого этажа выбросилась 16-летняя школьница

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с крыши девятого этажа жилого дома выбросилась 16-летняя школьница, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел вечером 7 июня. Около 21.30 у многоэтажки по улице Пионерской прохожие обнаружили труп девушки 2001 года рождения. Погибшая проживала в другом микрорайоне города и росла в благополучной семье. Девушка оканчивала школу и 9 июня должна была сдавать последний экзамен. Предсмертной записки она не оставила.

Брестский межрайонный отдел СК по факту происшествия проводит проверку.-0-