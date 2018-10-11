11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудникам МЧС пришлось снимать "Лексус" с дорожного ограждения, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ облисполкома.

Авария произошла 10 октября около 23.30 на ул. Московской. По предварительной информации, 38-летний житель Бреста на автомобиле "Лексус" двигался от проспекта Машерова к ул. Пионерской. При повороте налево водитель не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля и наехал на разделительное заборное ограждение.

В результате ДТП водитель не пострадал. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Инормаку пришлось снимать с барьерного ограждения сотрудникам МЧС. В отношении брестчанина составлен административный протокол по ч.5 ст.18.22 КоАП (нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства, а также иных правил дорожного движения).-0-