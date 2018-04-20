20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники МЧС отговорили мужчину сброситься с 9-го этажа, сообщили БЕЛТА в городском отделе по ЧС.
Инцидент произошел 19 апреля. Около 15.00 в Центр оперативного управления ОУМЧС поступило сообщение о том, что по улице Янки Купалы на 9-м этаже здания находится человек. Мужчина сидел на козырьке и планировал покончить с жизнью. К месту происшествия выехали сотрудники пожарной аварийно-спасательной службы №1 ГОЧС. Трое спасателей поднялись на верхний этаж жилого дома и вступили в диалог с мужчиной. Им оказался брестчанин 1977 года рождения, проживающий в соседнем доме.
Беседа на крыше высотки длилась на протяжении получаса. В результате спасателям удалось отговорить мужчину от опрометчивого и непоправимого решения.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4849 BYN
|2.465 BYN
|2.478 BYN
|USD
|2.0077 BYN
|2 BYN
|2.004 BYN
|RUB
|3.2908 BYN
|3.26 BYN
|3.28 BYN