20 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники МЧС отговорили мужчину сброситься с 9-го этажа, сообщили БЕЛТА в городском отделе по ЧС.

Инцидент произошел 19 апреля. Около 15.00 в Центр оперативного управления ОУМЧС поступило сообщение о том, что по улице Янки Купалы на 9-м этаже здания находится человек. Мужчина сидел на козырьке и планировал покончить с жизнью. К месту происшествия выехали сотрудники пожарной аварийно-спасательной службы №1 ГОЧС. Трое спасателей поднялись на верхний этаж жилого дома и вступили в диалог с мужчиной. Им оказался брестчанин 1977 года рождения, проживающий в соседнем доме.

Беседа на крыше высотки длилась на протяжении получаса. В результате спасателям удалось отговорить мужчину от опрометчивого и непоправимого решения.-0-