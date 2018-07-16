6 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте трехлетний ребенок попал под машину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Несчастный случай произошел 15 июля в 12.50 в микрорайоне Восток. По предварительной информации, 44-летняя брестчанка на автомобиле "Мазда" двигалась по боковому проезду ул. Московской со стороны ул. Гродненской в направлении ул. Гаврилова. Напротив дома №366 А водитель наехала на трехлетнего мальчика, который выбежал из-за стоявших возле правого края проезжей части автомобилей.

В результате ДТП ребенок с травмами госпитализирован в детскую областную больницу. Проводится проверка.-0-