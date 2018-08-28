В Бресте трое железнодорожников попались на хищении дизтоплива

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Брестского облисполкома раскрыли преступную схему хищения дизельного топлива с тепловозов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Сергей Дученко.

В поле зрения оперативников попали три работника одного из железнодорожных предприятий Бреста. Они были задержаны с поличным в момент хищения дизтоплива с тепловоза. Преступная схема была отработана. Злоумышленники рядом с железной дорогой арендовали гараж. Там установили специальные топливные насосы и емкости для похищенной жидкости. От гаража до ж/д путей был пробурен тоннель с трубопроводом.

"В условленное место на запасных путях подъезжал тепловоз. Один из подельников подсоединял шланг к топливному баку и по радиостанции сообщал о готовности. Его сообщник в гараже включал насос и откачивал топливо", - пояснил Сергей Дученко.

Во время осмотра гаража правоохранители обнаружили около 1,5 тыс. л дизельного топлива. Похищенное изъято. По материалам УБЭП УВД Брестского облисполкома прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.211 (присвоение либо растрата, совершенные повторно либо группой лиц по предварительному сговору) УК.

Устанавливается причастность фигурантов к другим фактам хищения.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома