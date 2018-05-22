В Бресте умерла школьница, травмированная упавшей веткой

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте умерла девочка, на которую во время грозы упала ветка дерева, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областной больницы Александр Карпицкий.

Несчастный случай произошел во второй половине дня 9 мая в парке культуры и отдыха. Во время грозы отломавшаяся ветка дерева упала на торговую палатку и тротуар, пострадала школьница 2007 года рождения.

Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь ребенка почти две недели. К сожалению, спасти ее не удалось. Днем 21 мая она скончалась.-0-