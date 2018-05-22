В Бресте умерла школьница, травмированная упавшей веткой

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте умерла девочка, на которую во время грозы упала ветка дерева, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областной больницы Александр Карпицкий.
Несчастный случай произошел во второй половине дня 9 мая в парке культуры и отдыха. Во время грозы отломавшаяся ветка дерева упала на торговую палатку и тротуар, пострадала школьница 2007 года рождения.
Девочка была госпитализирована в реанимационное отделение. Врачи боролись за жизнь ребенка почти две недели. К сожалению, спасти ее не удалось. Днем 21 мая она скончалась.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.347 BYN
|2.347 BYN
|2.35 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.99 BYN
|1.993 BYN
|RUB
|3.2471 BYN
|3.235 BYN
|3.25 BYN